Главком Сухопутных войск Японии покатался на «летающем» танке в Подмосковье

Начальник главного штаба Сухопутных войск самообороны Японии Горо Юаса прокатился на танке Т-80У на полигоне в Московской области , говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Западного военного округа.

"Военная делегация из Японии под руководством начальника главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии генерала Горо Юасы посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области

Юаса прокатился на танке Т-80У на полигоне Головеньки", — говорится в сообщении.

Танк Т-80У называют "летающим" из-за газотурбинной силовой установки, обеспечивающий танку чрезвычайно высокий уровень маневренности. В частности, танк способен совершать прыжки на дальность около 10 м.