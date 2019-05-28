Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главком Сухопутных войск Японии покатался на «летающем» танке в Подмосковье 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Начальник главного штаба Сухопутных войск самообороны Японии Горо Юаса прокатился на танке Т-80У на полигоне в Московской области, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Западного военного округа.
"Военная делегация из Японии под руководством начальника главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии генерала Горо Юасы посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области
Юаса прокатился на танке Т-80У на полигоне Головеньки", — говорится в сообщении.
Танк Т-80У называют "летающим" из-за газотурбинной силовой установки, обеспечивающий танку чрезвычайно высокий уровень маневренности. В частности, танк способен совершать прыжки на дальность около 10 м.
ТАСС: последние новости
Минобороны может ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников "Росэлектроника" представила модифицированную экспортную командно-штабную машину Р-142ТЭ Ка-52М получит больше возможностей для ударов по воздушным и наземным целям
Армия , Войска , Оружие , Московская область , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба задержанного в Косове россиянина24
Косово смогло поставить Сербию на колени12
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему12
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть15
Россия потребовала объяснений от Китая189
Видео
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
03:05
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему
В мире Украина
04:46
Опасность рядом: Москвичей предупредили о торнадо
Погода Новости Москвы
00:13
«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве
Происшествия Катастрофы
05:14
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть
Украина В мире
01:01
Глава Генштаба ВСУ оконфузился на передовой
В мире Украина
09:29
«Дали по миллиону, чтобы держали язык за зубами»
Шоу-бизнес
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение