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Таджикистан получил от России 122 миллиона долларов на вооружение 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В период с 2014 по 2019 год Москва потратила на вооруженные силы Таджикистана 122 миллиона долларов. С таким заявлением во время заседания форума ОБСЕ в Вене выступил исполняющий обязанности руководителя делегации России Андрей Воробьев, передает «Sputnik Таджикистан».
По его словам, Москва оказывает помощь Душанбе в рамках первого этапа программы модернизации Вооруженных сил страны. В соответствие с этой программой армии Таджикистана были переданы «широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов».
По словам Воробьева, в настоящее время в вузах министерства обороны России обучаются 586 граждан Таджикистана. Помимо этого обучение проходит на территории 201-й российской военной базы, где ежегодно подготовку проходят до тысячи солдат срочной службы Таджикистана.
201-я российская военная база была сформирована в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии, которая находилась на территории Таджикистана с советских времен. В настоящее время база является крупнейшим объектом военной инфраструктуры России, дислоцированным за рубежом. Она располагается в трех городах — Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе — и содержится по штатам мотострелковой дивизии. В общей сложности там служат 7,5 тысячи офицеров и солдат.
Поддержку 201-й базе также может оказывать авиагруппа, развернутая в Киргизии на авиабазе Кант. База находится в нескольких десятках километров от Бишкека, и структурно подчиняется командованию Центрального военного округа. Она размещена в соответствии с соглашением, заключенным в 2003 году, и входит в авиационный компонент Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На базе на постоянной основе размещены российские самолёты-штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ. В апреле 2015 года появились сообщения о ее укомплектовании беспилотниками.
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Армия , Войска , Андрей Воробьев , Министерство обороны , ОБСЕ , ИА Sputnik , Вена , Москва , Таджикистан
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