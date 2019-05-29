Таджикистан получил от России 122 миллиона долларов на вооружение

По его словам, Москва оказывает помощь Душанбе в рамках первого этапа программы модернизации Вооруженных сил страны. В соответствие с этой программой армии Таджикистана были переданы «широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов».

По словам Воробьева, в настоящее время в вузах министерства обороны России обучаются 586 граждан Таджикистана. Помимо этого обучение проходит на территории 201-й российской военной базы, где ежегодно подготовку проходят до тысячи солдат срочной службы Таджикистана.

201-я российская военная база была сформирована в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии, которая находилась на территории Таджикистана с советских времен. В настоящее время база является крупнейшим объектом военной инфраструктуры России, дислоцированным за рубежом. Она располагается в трех городах — Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе — и содержится по штатам мотострелковой дивизии. В общей сложности там служат 7,5 тысячи офицеров и солдат.

Поддержку 201-й базе также может оказывать авиагруппа, развернутая в Киргизии на авиабазе Кант. База находится в нескольких десятках километров от Бишкека, и структурно подчиняется командованию Центрального военного округа. Она размещена в соответствии с соглашением, заключенным в 2003 году, и входит в авиационный компонент Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На базе на постоянной основе размещены российские самолёты-штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ. В апреле 2015 года появились сообщения о ее укомплектовании беспилотниками.