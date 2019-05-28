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Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по джихадистам в южной части сирийской провинции Идлиб, сообщает Al-Masdar News.
По данным издания, авиация таким образом поддержала атаку Сирийской арабской армии (САА) на джихадистов.
Российские военные самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим и ударили по позициям группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Сообщается, что заметная часть ударов сфокусировалась на области, где боевики перегруппировывались перед контр-наступлением на ключевой город Кафр-Набуда.
За день до этого САА удалось отбить у ХТШ город, неоднократно переходивший из рук в руки. Те на некоторое время заняли его спустя неделю неудачных попыток. Обе стороны в ходе боев несли тяжелые потери.
23 мая стало известно, что российские ВКС точечным ударом уничтожили пусковую установку, из которой ранее была обстреляна база Хмеймим.
22 мая сирийские боевики безрезультатно запустили 17 ракет из района Идлиба в сторону российской авиабазы. Предыдущий ее обстрел террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) произошел 20 мая. Все снаряды были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , Идлиб
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