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МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» в силовых структурах 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В МВД и Минобороны РФ считают нецелесообразным возвращать обращение "господин" в силовые структуры страны, следует из ответов ведомств, которые находятся в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение вернуть в российские силовые структуры обращение "господин". Политик пояснил, что сейчас в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение "товарищ", тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято говорить "господин".
"Статья 19 Конституции РФ гарантирует "равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям". В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним "господин" противоречит Конституции РФ и неприемлемо", — говорится в ответе МВД на инициативу политика, текст письма находится в распоряжении РИА Новости.
В Минобороны сообщили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, "начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово "товарищ".
"Термин "товарищ" в ВС РФ употребляется в значении "союзник (друг)". Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения между военнослужащими, нецелесообразно", — сообщается в ответе ведомства, текст письма находится в распоряжении агентства.
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Армия , Дмитрий Медведев , Владимир Петров , Министерство обороны , МВД , РИА Новости , Ленинградская область
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