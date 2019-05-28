Малый ракетный корабль «Советск» прошел ходовые испытания

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск" (шифр "Каракурт") завершил этап заводских ходовых испытаний. Они прошли в акватории Ладожского озера.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, испытания прошли успешно. Экипаж "Советска" и сдаточная команда проверили ходовые особенности и работу систем жизнеобеспечения корабля.

Проект 22800 — это многоцелевые малые ракетно-артиллерийские корабли. Предназначены для ведения боев в ближней морской зоне. Вооружены ракетными комплексами "Калибр-НК", современными комплексами радиотехнического и противодиверсионного вооружения, переносными зенитно-ракетными комплексами.

Корабли строятся с 2015 года. Их длина — 67 метров, ширина — одиннадцать. Автономность плавания — 15 суток.