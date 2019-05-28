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Неявка в военкомат «подорожает» в шесть раз 

Рамблер 10 минут назад
Фото: ТАСС
Штраф за неявку в военкомат может вырасти в шесть раз. Об этом сообщает ТАСС.
В январе с такой идеей выступили депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области. Теперь же ее поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Еврейские депутаты предлагают увеличить штраф за неявку в военный комиссариат по повестке без уважительной причины со 100-500 рублей до 500-3000. На те же суммы предлагается штрафовать за неявку для постановки на воинский учет, снятия с него или внесения изменений в документы при переезде.
В том же законопроекте, одобренном правительственной комиссией, парламентарии предлагают увеличить штрафы за извещение военкомата не в установленный срок о переезде, смене места работы, женитьбе и тому подобном, а также за уклонение от медицинского обследования либо освидетельствования по направлению призывной комиссии или комиссии по постановке на воинский учет.
Кроме того, предлагается увеличить штрафы за умышленную порчу или уничтожение военного билета.
Комментарии
Армия , Войска , Еврейская Автономная Область
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