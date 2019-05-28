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На дне Тихого океана нашли крыло и части двигателя разбившегося F-35A ВВС Японии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Японские военные спасатели обнаружили крыло и фрагмент двигателя многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35A ВВС страны, который 9 апреля упал в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Такэси Ивая.
"Найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали, — приводит его слова агентство Kyodo. — Мы продолжим массированные поиски на дне, там еще имеются разбросанные фрагменты самолета".
Ранее в районе крушения была обнаружена часть черного ящика, однако в нем отсутствовал носитель памяти. Причины гибели новейшего самолета по-прежнему неизвестны.
F-35A пропал с экранов радаров во время тренировочного полета с базы ВВС Японии Мисава. Тело пилота не найдено. Погибший самолет был собран в Японии из поступивших из США компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.
Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США также разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в США 105 F-35 двух модификаций для оснащения своих ВВС и двух легких авианосцев.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Аомори , Япония
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