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Ультиматум США по С-400: Турция прояснила ситуацию 

Рамблер + ещё 11 7 минут назад
США не предъявляли Турции ультиматумов из-за сделки по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА «Новости».
По словам Акара, информация СМИ о том, что США пригрозили Турции исключить ее из программы F-35, если та не откажется от российских комплексов, не соответствует действительности.
Министр отметил, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35, самолеты уже доставлены, и сейчас пилоты учатся ими управлять.
США неоднократно угрожали Турции санкциями в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Среди возможных последствий американская сторона называла задержку или отмену продажи F-35.
Армия , Ближний Восток , Оружие , Хулуси Акар , РИА Новости , Турция
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