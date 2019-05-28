Ультиматум США по С-400: Турция прояснила ситуацию

По словам Акара, информация СМИ о том, что США пригрозили Турции исключить ее из программы F-35, если та не откажется от российских комплексов, не соответствует действительности.

Министр отметил, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35, самолеты уже доставлены, и сейчас пилоты учатся ими управлять.

США неоднократно угрожали Турции санкциями в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Среди возможных последствий американская сторона называла задержку или отмену продажи F-35.