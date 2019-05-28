США не предъявляли Турции ультиматумов из-за сделки по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА «Новости».
По словам Акара, информация СМИ о том, что США пригрозили Турции исключить ее из программы F-35, если та не откажется от российских комплексов, не соответствует действительности.
Министр отметил, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35, самолеты уже доставлены, и сейчас пилоты учатся ими управлять.
США неоднократно угрожали Турции санкциями в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Среди возможных последствий американская сторона называла задержку или отмену продажи F-35.