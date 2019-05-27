Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.

Ранее газета, ссылаясь на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева, написала о предложении оборонного ведомства расширить полномочия воинских комиссий: сообщалось, что врачи смогут "ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали". "Известия" также писали, что ранее негодные призывники направлялись в гражданскую больницу или военный госпиталь, а теперь для этого составят "перечень медицинских организаций".

В Минобороны уточнили, что часть опубликованной газетой информации не соответствует действительности.

"В статье "Известий" намеренно допущена ошибка. Призывников из Военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпиталя", — цитирует сообщение ведомства телеканал "Звезда".

При этом министерство подтвердило информацию, что при наличии медицинских показаний призывников направляют для обследования в медучреждения, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии.