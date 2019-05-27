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Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Ранее газета, ссылаясь на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева, написала о предложении оборонного ведомства расширить полномочия воинских комиссий: сообщалось, что врачи смогут "ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали". "Известия" также писали, что ранее негодные призывники направлялись в гражданскую больницу или военный госпиталь, а теперь для этого составят "перечень медицинских организаций".
В Минобороны уточнили, что часть опубликованной газетой информации не соответствует действительности.
"В статье "Известий" намеренно допущена ошибка. Призывников из Военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпиталя", — цитирует сообщение ведомства телеканал "Звезда".
При этом министерство подтвердило информацию, что при наличии медицинских показаний призывников направляют для обследования в медучреждения, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии.
Сенатор Алексей Кондратьев поддержал поправки в закон о воинской обязанности. По словам парламентария, изменения позволят повысить эффективность подготовки призывников к армии.
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Комментарии
Армия , Войска , Алексей Кондратьев , Министерство обороны , ТК "Звезда" , газета "Известия"
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