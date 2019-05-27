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«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Поставка российских боевых патронов для нужд США сейчас невозможна из-за санкций, заявили в госкорпорации «Ростех» после объявления Пентагона о закупке патронов для российского оружия.
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Отмечается, что в перечне Пентагона указаны пистолеты, автоматы и пулеметы, которые ранее поставлялись в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Это оружие производились и других странах.
В «Ростехе» добавили, что такие закупки проводятся постоянно.
Ранее подразделение Пентагона, занимающееся закупками для армии США, разместило заявку на приобретение боеприпасов для стрелкового оружия, которое не входило в стандарты НАТО.
США собирались закупать патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова, пулеметам ПКМ и ЯКБ, пулемету ДШК, винтовке СВД.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Ростех , НАТО , Пентагон , Интерфакс
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