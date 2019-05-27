Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

Применение кассетной противотанковой авиабомбы РБК-500 СПБЭ в Сирии. Видео new_militarycolumnist pic.twitter.com/seJWRqALQQ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 27 мая 2019 г.

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ. "Раз элементы на высоте сработали, значит свои цели они нашли", — говорится в описании видео.

Бомба снаряжена 15 боевыми элементами. Каждый снабжен радиовысотометром и тепловым датчиком, настроенным на инфракрасное излучение бронетехники. После раскрытия авиабомбы боевые элементы спускаются на парашютах до определенной высоты, Как только система управления находит цель, парашют отстреливается, включается импульсный реактивный двигатель и 14 килограммов взрывчатки с устройством для формирования кумулятивной струи пикируют на танк.

Эффективность противотанковых авиабомб в том, что они атакуют бронетехнику в наименее защищенную проекцию — сверху. Бессильна против РБК-500 и дополнительная защита: как динамическая, так и активная. Первую не устанавливают на верхние плоскости танка за неимением места: там сплошь люки, приборы наблюдения и связи, вентиляционные решетки моторного отсека. Радары КАЗ сканируют боковое пространство и против атаки сверху также бессильны.

Самонаводящиеся боевые элементы входят и в оснащение новейшей российской авиабомбы "Дрель".