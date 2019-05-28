Если США примут решение выйти из НАТО, Европа будет неспособна противостоять Россия в военном конфликте, пишет National Interest со ссылкой на Международный институт стратегических исследований.
В частности, рассматривается несколько сценариев с якобы нападением России на одну из стран альянса. В одном из них, Россия "захватывает" Литву и часть территории Польши, что вынуждает НАТО задействовать пятую статью устава блока, которая подразумевает коллективную реакцию в ответ на нападение на одно из государств — участников блока.
Однако, как отмечают эксперты, операция по отражению "атаки российских войск" столкнулась бы с рядом проблем. Так, в данный момент войск альянса в Европе хватит лишь на одну дивизию, а в случае срочной мобилизации, Североатлантический альянс без поддержки США способен противопоставить России лишь один корпус солдат, тогда как для получения численного превосходства требуется четыре корпуса, причем имеющих на вооружении современные танки и боевые машины пехоты.
В данный момент в распоряжении НАТО если лишь 20 бригад, имеющих необходимое техническое оснащение для ведения боевых действий. Соответственно у альянса не окажется достаточно сил, необходимых при таком развитии событий, отмечает издание.
Кроме того, у сухопутных сил Североатлантического альянса в Европе ощущается нехватка воздушной техники, которой достаточно лишь для прикрытия авиабаз, но не войск и других инфраструктурных военных объектов.
Помимо этого, пишет National Interest, через несколько дней боевых действий возникнет дефицит боеприпасов для ведения боев одновременно в Балтийском, Черном и Средиземном морях, в особенности "умных бомб". При этом будет сказываться недостаток беспилотных летательных аппаратов, а также недостаточная модернизация разведывательных систем.
В общей сложности, по оценкам экспертов, перевооружение войск и покупка современной техники без помощи Соединенных Штатов обойдется Евросоюзу в 357 миллиардов долларов.
В заключение издание подчеркивает, что США являются ключевым членом НАТО, и без помощи Вашингтона Европа будет неспособна "противостоять" России, а если Соединенные Штаты решат выйти из альянса, восстановить такую потерю ЕС будет не способен.