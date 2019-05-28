Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ рассказали, чем обернется конфликт России и Европы без участия США 

РИА Новости + ещё 3 16 минут назад
Фото: ТАСС
Если США примут решение выйти из НАТО, Европа будет неспособна противостоять Россия в военном конфликте, пишет National Interest со ссылкой на Международный институт стратегических исследований.
В частности, рассматривается несколько сценариев с якобы нападением России на одну из стран альянса. В одном из них, Россия "захватывает" Литву и часть территории Польши, что вынуждает НАТО задействовать пятую статью устава блока, которая подразумевает коллективную реакцию в ответ на нападение на одно из государств — участников блока.
Однако, как отмечают эксперты, операция по отражению "атаки российских войск" столкнулась бы с рядом проблем. Так, в данный момент войск альянса в Европе хватит лишь на одну дивизию, а в случае срочной мобилизации, Североатлантический альянс без поддержки США способен противопоставить России лишь один корпус солдат, тогда как для получения численного превосходства требуется четыре корпуса, причем имеющих на вооружении современные танки и боевые машины пехоты.
В данный момент в распоряжении НАТО если лишь 20 бригад, имеющих необходимое техническое оснащение для ведения боевых действий. Соответственно у альянса не окажется достаточно сил, необходимых при таком развитии событий, отмечает издание.
Кроме того, у сухопутных сил Североатлантического альянса в Европе ощущается нехватка воздушной техники, которой достаточно лишь для прикрытия авиабаз, но не войск и других инфраструктурных военных объектов.
Помимо этого, пишет National Interest, через несколько дней боевых действий возникнет дефицит боеприпасов для ведения боев одновременно в Балтийском, Черном и Средиземном морях, в особенности "умных бомб". При этом будет сказываться недостаток беспилотных летательных аппаратов, а также недостаточная модернизация разведывательных систем.
В общей сложности, по оценкам экспертов, перевооружение войск и покупка современной техники без помощи Соединенных Штатов обойдется Евросоюзу в 357 миллиардов долларов.
В заключение издание подчеркивает, что США являются ключевым членом НАТО, и без помощи Вашингтона Европа будет неспособна "противостоять" России, а если Соединенные Штаты решат выйти из альянса, восстановить такую потерю ЕС будет не способен.
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Комментарии4
Армия , ЕС , НАТО , Литва , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции не работают: На Украине вновь говорят о РФ25
Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500108
Названо условие возвращения РФ в ПАСЕ1
В США назвали имя нового президента Америки4
Скандал с «россиянкой» привел к смене правительства Австрии9
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение