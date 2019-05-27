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Советские «Грады» станут российскими «Торнадо» 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Созданные в СССР реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» после модернизации в России станут 9К51М «Торнадо-Г», сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
«Не так давно принята на вооружение новая система РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г"», — сказал менеджер.
В мае Кочкин заявил, что первая бригада «Торнадо-С» поступила в российскую армию.
Полевая 122-миллиметровая дивизионная РСЗО БМ-21 «Град» способна поражать живую силу, небронированную технику и бронетранспортеры. Комплекс серийно выпускался в 1960 -1988 годы.
Пакет направляющих 9К51М «Торнадо-Г» состоит из сорока пусковых труб. Система, разработанная также в калибре 122 миллиметра, совместима с комплексом БМ-21 «Град». Производство «Торнадо-Г» началось в 1990-х годах.
По боевой эффективности 9К51М «Торнадо-Г» превосходит БМ-21 «Град» в 15 раз, в частности, отношение массы топлива к массе корпуса в ракете первой системы, по сравнению со второй, улучшено в 10 раз.
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Армия , Оружие , Техмаш , РИА Новости
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