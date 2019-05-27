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Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей пятого поколения F-35.
"США поддерживают усилия Японии по укреплению своих оборонных возможностей. В последние месяцы мы ускорили поставку большого количества оборонительного вооружения американского производства в Японию… В 2018 году Япония была в числе главных покупателей вооружения у США и только что она объявила о намерении купить 105 новейших самолетов F-35", — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Трансляция пресс-конференции ведется на сайте Белого дома.
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Армия , Азия , В мире , Оружие , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , США , Япония
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