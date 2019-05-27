Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России захотели ужесточить правила призыва в армию 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
В России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. Министерство обороны подготовило соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», передают «Известия».
Нововведения позволят призывным комиссиям контролировать медицинские заключения, выданные в поликлиниках. Если в военкомате возникнут сомнения, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. Раньше пересмотреть заключение по состоянию здоровья было практически невозможно.
С помощью поправок комиссии смогут бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за взятку. Негодных к службе будут направлять в медицинскую организацию для оказания помощи. Если болезнь можно вылечить, призывника поставят на ноги и отправят служить, если болезнь хроническая — юношу освободят от службы. Военкоматы смогут перепроверять здоровье тех, кто ранее получил отсрочку, дважды в год: в весенний и осенний призыв.
Последние новости
Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче за бронзу чемпионата мира Россиянам пересчитают пенсии по-новому Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»47
Ле Пен взяла реванш: от Макрона требуют перевыборов70
Будущий глава Литвы призвал изменить отношение к России3
Яковлева рассказала о страшном диагнозе
Директор школы призвала закрыть тему БДСМ-вечеринки
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение