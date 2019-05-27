В России захотели ужесточить правила призыва в армию

В России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. Министерство обороны подготовило соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», передают «Известия».

Нововведения позволят призывным комиссиям контролировать медицинские заключения, выданные в поликлиниках. Если в военкомате возникнут сомнения, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. Раньше пересмотреть заключение по состоянию здоровья было практически невозможно.

С помощью поправок комиссии смогут бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за взятку. Негодных к службе будут направлять в медицинскую организацию для оказания помощи. Если болезнь можно вылечить, призывника поставят на ноги и отправят служить, если болезнь хроническая — юношу освободят от службы. Военкоматы смогут перепроверять здоровье тех, кто ранее получил отсрочку, дважды в год: в весенний и осенний призыв.