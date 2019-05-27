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Россия совершит наблюдательный полёт над США и Эстонией 

News.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Luc Willems/wikipedia.org
Группа российских военных инспекторов выполнит наблюдательный полёт над территорией США и Эстонией на самолёте Ту-154М ЛК-1. Это предусмотрено международным Договором по открытому небу.
Наблюдательный полёт (над территорией США. — News.ru) будет выполняться в период с 28 мая по 3 июня с аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон (штат Огайо) с максимальной дальностью до 4,9 тысячи км, — цитирует газета «Красная звезда» главу Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
В рамках этого же договора Россия планирует выполнить наблюдательный полёт над территорией Эстонии. Он будет выполняться с 27 по 31 мая с аэродрома открытого неба в Тарту. Его максимальная дальность составит 800 км.
С 27 мая по 1 июня совместная миссия Канады, Великобритании и Чехии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Республика Беларусь и РФ на канадском самолёте наблюдения C-130J с аэродрома Кубинка, — отмечается в публикации.
Как писал News.ru, в конце марта Ту-154М ЛК-1 в рамках Договора по открытому небу пролетел над территорией США. До этого американский самолёт-наблюдатель был зафиксирован в районе Чукотки на Дальнем Востоке.
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Армия , Сергей Рыжков , Эстония
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