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Источник: белорусский спецназ получил российские минометы «Нона-М1» 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: VitalyKuzmin/wikipedia.org
Белорусские Силы специальных операций (ССО) получили российские буксируемые полуавтоматические минометы "Нона-М1". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в белорусских вооруженных силах.
"Мобильные подразделения ССО получили на вооружение более десяти российских минометов "Нона-М1", которые в настоящее время интенсивно эксплуатируются в ходе выполнения учебно-боевых задач", — проинформировал источник.
По его словам, "Нона-М1" частично заменил 120-миллиметровые минометы 2Б11, также состоящие на вооружении ССО.
Источник добавил, что минометы "Нона-М1" эксплуатируются ССО в составе мобильных артиллерийских комплексов, в которые также входят грузовые автомобили МЗКТ-500200.
"Таким образом, белорусские силы спецопераций получили высокомобильный артиллерийский комплекс, способный оказывать огневую поддержку на поле боя", — сообщил источник.
Буксируемый 120-миллиметровый нарезной полуавтоматический казнозарядный миномет 2Б23 "Нона-М1" производится "Мотовилихинскими заводами" (Пермь). Максимальная дальность стрельбы 2Б23 составляет 12,8 км, допускается применение 120-миллиметровых управляемых мин КМ-8 "Грань".
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Комментарии
Армия , Оружие , Мотовилихинские заводы
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