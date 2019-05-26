Источник: белорусский спецназ получил российские минометы «Нона-М1»

Белорусские Силы специальных операций (ССО) получили российские буксируемые полуавтоматические минометы "Нона-М1". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в белорусских вооруженных силах.

"Мобильные подразделения ССО получили на вооружение более десяти российских минометов "Нона-М1", которые в настоящее время интенсивно эксплуатируются в ходе выполнения учебно-боевых задач", — проинформировал источник.

По его словам, "Нона-М1" частично заменил 120-миллиметровые минометы 2Б11, также состоящие на вооружении ССО.

Источник добавил, что минометы "Нона-М1" эксплуатируются ССО в составе мобильных артиллерийских комплексов, в которые также входят грузовые автомобили МЗКТ-500200.

"Таким образом, белорусские силы спецопераций получили высокомобильный артиллерийский комплекс, способный оказывать огневую поддержку на поле боя", — сообщил источник.