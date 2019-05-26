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NYT: в Иране пригрозили отправить американские корабли на дно 

RT на русском 12 часов назад
Фото: Reuters
Иран резко раскритиковал решения администрации Трампа об отправке дополнительного военного контингента на Ближний Восток и о поставках вооружений ряду стран ближневосточного региона, пишет The New York Times. А иранский генерал Мортеза Корбани, в частности, заявил, что если США совершат хотя бы малейшую глупость, то Тегеран отправит американские суда на морское дно.
Иранские официальные лица выступили с резкой критикой Вашингтона после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о том, что разрешит продажу своих вооружений Саудовской Аравии, Объединённым Арабским Эмиратам и Иордании и отправит на Ближний Восток дополнительный контингент — около 1500 военных — для противодействия Ирану, сообщает The New York Times.
Генерал Мортеза Корбани, советник военного руководства Ирана, заявил, что Тегеран может отправить американские корабли «на морское дно».
«Если они совершат малейшую глупость, мы с помощью двух ракет, двух новых секретных вооружений, отправим эти корабли на морское дно вместе с их экипажем и самолётами», — сказал Корбани в интервью информагентству Mizan.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью другому информагентству IRNA заявил, что решение об отправке американских войск на Ближний Восток является «крайне опасным и угрожает международному миру и безопасности».
Последние решения администрации Трампа также были встречены жёсткой критикой со стороны американских законодателей, которые выражают недовольство по поводу жертв среди мирного населения в результате воздушной операции в Йемене, проводимой под руководством Саудовской Аравии.
Тегеран, по всей видимости, рассматривает новые шаги США как дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами, которое началось после того, как Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, пишет The New York Times.
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Армия , Дональд Трамп , Администрация США , ИА IRNA , New York Times , Иордания , Иран , ОАЭ , Саудовская Аравия , США , Тегеран
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