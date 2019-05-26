NYT: в Иране пригрозили отправить американские корабли на дно

Иран резко раскритиковал решения администрации Трампа об отправке дополнительного военного контингента на Ближний Восток и о поставках вооружений ряду стран ближневосточного региона, пишет The New York Times. А иранский генерал Мортеза Корбани, в частности, заявил, что если США совершат хотя бы малейшую глупость, то Тегеран отправит американские суда на морское дно.

Генерал Мортеза Корбани, советник военного руководства Ирана, заявил, что Тегеран может отправить американские корабли «на морское дно».

«Если они совершат малейшую глупость, мы с помощью двух ракет, двух новых секретных вооружений, отправим эти корабли на морское дно вместе с их экипажем и самолётами», — сказал Корбани в интервью информагентству Mizan.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью другому информагентству IRNA заявил, что решение об отправке американских войск на Ближний Восток является «крайне опасным и угрожает международному миру и безопасности».

Последние решения администрации Трампа также были встречены жёсткой критикой со стороны американских законодателей, которые выражают недовольство по поводу жертв среди мирного населения в результате воздушной операции в Йемене, проводимой под руководством Саудовской Аравии.

Тегеран, по всей видимости, рассматривает новые шаги США как дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами, которое началось после того, как Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, пишет The New York Times.