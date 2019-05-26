Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали видео

Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.

Американский истребитель, который получил название «Призрак», получил новую окраску, что якобы позволит летчикам США привыкнуть к внешнему виду российского истребителя.

Перекраска самолета производилась на базе ВВС США Неллис в штате Невада.

Ранее командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны предложил пользователям социальной сети Facebook выбрать схему раскраски, максимально похожую на Су-57. В результате был утвержден эскиз под названием «Гадюка».