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Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали видео 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: кадр видео
Перекраска самолета производилась на базе ВВС США Неллис в штате Невада.
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Американский истребитель, который получил название «Призрак», получил новую окраску, что якобы позволит летчикам США привыкнуть к внешнему виду российского истребителя.
Перекраска самолета производилась на базе ВВС США Неллис в штате Невада.
Ранее командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны предложил пользователям социальной сети Facebook выбрать схему раскраски, максимально похожую на Су-57. В результате был утвержден эскиз под названием «Гадюка».
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Армия , Оружие , Невада , США
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