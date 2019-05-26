Военный отказался от слов про опрос о стрельбе по протестующим

Военнослужащий Артур Епифанцев, который сообщил о закрытом опросе Минобороны на предмет готовности стрелять по митингующим, отказался от своих слов. В тюменском штабе оппозиционера Алексея Навального , где был записан ролик со спецназовцем, уверены, что его запугали и принудили выступить с опровержением.

В обнародованном телеканалом «Звезда» видеоролике Епифанцев сообщил, что проходит службу по контракту, и во время отпуска он по дороге домой в Курган решил заехать в Тюмень . Там он встретился с сотрудниками штаба Навального на предмет «возможного сотрудничества с целью популяризации службы в вооружённых силах».

Оппозиционеры, по словам Епифанцева, предложили ему переодеться в спецназовскую форму и записать видео про службу в армии. Он утверждает, что в войсковой части не проводили опрос, а его слова якобы «были искажены в очень грубой форме».

В тюменском штабе Навального с иронией отнеслись к публикации телеканала, курируемого Минобороны.

Вся топорная инсценировка «опровержения» снята в шикарных интерьерах то ли кабинета, то ли музея. Неизвестно, что именно произошло перед съёмками «Звезды». Вероятно, Артура запугали. Мы не работаем по методам Министерства обороны, не запугиваем людей и не заставляем их врать на камеру, — подчеркнули сторонники оппозиционера.

Штаб Алексея Навального в Тюмени опубликовал 21 мая видеоролик с анонимным бойцом спецназа. По словам военного, в январе 2019 года в его часть приехали «люди из Москвы», которые привезли бланки с опросами. В анкетировании были вопросы о политических убеждениях бойцов и о поддержке оппозиционных политиков. В частности, у них спрашивали, как они поступят, если командование прикажет расстреливать мирное население в случае волнений и митингов.

Это повергло некоторых в шок, очень многих, — говорил военнослужащий про тему анкетирования.

По его мнению, «власть хочет понять, будет ли стоять армия на их стороне, когда всё начнётся».

В Минобороны сочли видеоролик «примитивной фальшивкой», и «провокацией, дискредитирующей военную службу», а записанного в нём человека назвали «ряженым», сообщает Znak.com.