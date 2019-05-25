Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Hummam Sheikh Ali/Xinhua/Global Look Press
Военная группа из Сирии уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама.
По словам источника, который знаком с ситуацией, на данный момент там идут оппозиционные бои. Город Скальбия, а также его окрестности подвергаются обстрелам, сообщает РИА Новости.
Практически через день хоронят мирных жителей — жертв обстрелов. Армия отвечает огнём на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов, — рассказал источник.
Сирийская армия укрепляет свои позиции и готовится к вероятным новым нападениям.
Ранее News.ru писал, что армия Сирии начиная с 21 мая уничтожила порядка 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной зоне Идлиба в районе деэскалации в провинции Хама. Атаки незаконных вооружённых формирований произошли у населённых пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз.
News.ru: последние новости
Российские военные на базе Хмеймим сбили ракеты боевиков Милитаризация Арктики вызвала вопросы в Исландии Ракетные комплексы «Авангард» начали поступать в РВСН
Армия , Ближний Восток , В мире , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина устала от старой Рады1
В НАТО отреагировали на решение трибунала ООН8
Корреспондента RT France избили в Тулузе3
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»35
Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете
Видео
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
04:01
Украина устала от старой Рады
Украина В мире
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
06:45
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»
Шоу-бизнес
00:40
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Технологии Наука и техника
03:22
Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН
В мире Конфликты
03:46
«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве
Украина В мире
01:50
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение