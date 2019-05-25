Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов

Военная группа из Сирии уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама.

По словам источника, который знаком с ситуацией, на данный момент там идут оппозиционные бои. Город Скальбия, а также его окрестности подвергаются обстрелам, сообщает РИА Новости.

Практически через день хоронят мирных жителей — жертв обстрелов. Армия отвечает огнём на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов, — рассказал источник.

Сирийская армия укрепляет свои позиции и готовится к вероятным новым нападениям.

Ранее News.ru писал, что армия Сирии начиная с 21 мая уничтожила порядка 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной зоне Идлиба в районе деэскалации в провинции Хама. Атаки незаконных вооружённых формирований произошли у населённых пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз.