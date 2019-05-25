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Появилось видео езды американских кадетов на Т-64 

Lenta.ru 32 минуты назад
Группа кадетов корпуса подготовки офицеров резерва вооруженных сил США прибыла с визитом в Узбекистан и посетила военные учебные заведения. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.
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В частности, американцы побывали в Академии Вооруженных сил, Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи, а также в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. В рамках программы кадеты обменивались опытом с узбекскими коллегами, а также приняли участие в теоретических и практических занятиях.
На размещенном на YouTube-канале ведомства ролике видно, как представители вооруженных сил США пробуют управлять советским танком Т-64.
В феврале администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин заявил, что модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года является «танком для бедных». По его мнению, заявленные характеристики машины не соответствуют действительности.
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Комментарии
Армия , Видео , США , Узбекистан
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