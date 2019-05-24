Индия успешно испытала управляемую авиабомбу при помощи Су-30МКИ

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в пятницу при помощи Су-30МКИ провела успешные испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок, сообщает минобороны страны.

"DRDO на полигоне "Похран" в Раджастане успешно испытала в полете с самолета Су-30МКИ 500-килограммовую управляемую авиабомбу с инерциальной системой коррекции. Управляемая бомба достигла желаемой дальности и с высокой точностью поразила цель", — говорится в заявлении министерства.

Минобороны уточнило, что "все цели миссии были достигнуты". По данным ведомства, "система способна нести различные виды боеголовок".