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Индия успешно испытала управляемую авиабомбу при помощи Су-30МКИ 

Р-Спорт + ещё 1 38 минут назад
Фото: AP Photo / Aijaz Rahi
Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в пятницу при помощи Су-30МКИ провела успешные испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок, сообщает минобороны страны.
"DRDO на полигоне "Похран" в Раджастане успешно испытала в полете с самолета Су-30МКИ 500-килограммовую управляемую авиабомбу с инерциальной системой коррекции. Управляемая бомба достигла желаемой дальности и с высокой точностью поразила цель", — говорится в заявлении министерства.
Минобороны уточнило, что "все цели миссии были достигнуты". По данным ведомства, "система способна нести различные виды боеголовок".
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Армия , В мире , Оружие , Министерство обороны , Индия
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