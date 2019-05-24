Зачем российских военных отправят в Конго

Россия и Республика Конго подписали контракт о направлении в африканское государство российских военных специалистов для обучения конголезских коллег эксплуатации, обслуживанию и ремонту поставленной ранее Москвой техники. Кроме того, на данный момент ведутся переговоры о возможной закупке Республикой Конго новой техники у России.

Россия заключила с Республикой Конго контракт о направлении в африканское государство российских военных специалистов. Церемония прошла 23 мая в Кремле в присутствии президентов обеих стран: Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.

С российской стороны подпись в контракте поставил замминистра обороны РФ Александр Фомин

Он уточнил, что в данном контракте, прежде всего, речь идет об обслуживании и эксплуатации военной техники советского и российского производства, которая стоит на вооружении Республики Конго. Замминистра обороны отметил, что большая часть этой техники может долгое время служить на пользу укрепления обороноспособности Республики Конго. Среди этого вооружения — бронированная и легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и другое.

«Она [военная техника], конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации. Техника надежная, эффективная, тактико-технические характеристики лучшие в мире. В основном на эту тему подписан сегодняшний контракт», — пояснил замминистра обороны РФ.

Российские специалисты, по его словам, едут в африканскую республику, чтобы обучить своих конголезских коллег и помочь им в эксплуатации, обслуживании и ремонте техники.

«Это новый контракт, но в целом это продолжение когда-то начатой очень красивой истории под названием военное и военно-техническое сотрудничество [РФ и Республики Конго], мы его продолжаем и этому рады», — отметил Фомин.

Замглавы российского Минобороны также сообщил, что на сегодняшний день с Республикой Конго ведутся переговоры о возможности новых поставок военной техники этому государству.

По словам военного, в России ожидают от этой страны обращения о поставках нового вооружения. К тому же Фомин отметил, что российская техника доказала свою эффективность во время ее использования в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Она также подтвердила свою надежность, ремонтопригодность и высокую точность, подчеркнул он.

«Этой республике есть, что защищать. Она богатая, а самое главное богатство любого государства — это независимость, суверенитет», — отметил замминистра обороны РФ.

Россия развернула дипломатическую кампанию по завоеванию «новых друзей и партнеров» в Африке ввиду ухудшения отношений с Западом. Такое мнение в конце января высказали авторы газеты Financial Times.

Они отметили, что потребность в новых альянсах появилась у Москвы в 2014 году, когда западные страны ввели против нее санкции. При этом внимание на действия России в Африке обратили гораздо позже — после убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле прошлого года.

Издание обратило внимание, что за неделю до публикации этого материала по улицам Зимбабве маршировали толпы активистов, которые боролись с повышением цен на топливо. Полиция, как указали в газете, стреляла боевыми патронами по жителям, перекрывавшим дороги и поджигавшим шины. Но в это время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, для которого и были устроены эти акции, прогуливался по Кремлю и общался с Владимиром Путиным, пишет FT.

Как указало издание, Россия укрепляет свое влияние в регионе от Алжира и до Уганды.

В Африке Москва, по данным газеты, поддерживает вооруженные силы, занимается проектами по освоению природных ресурсов и позиционирует себя «новым влиятельным лидером».

Что касается упомянутого президента Зимбабве, он, по мнению авторов издания, покинул Москву с чем-то более ощутимым, нежели «теплые слова» Путина. Он увез на родину соглашение о российских инвестициях в алмазную промышленность страны, контракт на поставку удобрений и две финансовые сделки на сумму $267 млн, заявили в FT.

«Это холодная война 2.0», — высказался оппозиционный политик в Демократической Республике Конго Кристиан Маланга.

По его мнению, бросая вызов западному влиянию в Африке, российская сторона в некотором смысле дополняет Китай.

«Китай — это деньги, а Россия — это мышцы», — констатировал политик.

Газета обратила внимание, что ранее Москва направила в Африку группу военных инструкторов и вооружение. К тому же в издании полагают, что российские власти намерены построить там атомные электростанции, участвовать в разработке нефтяных скважин и алмазных рудников.

Посредством такой стратегии Россия стремится не только усилить свое влияние на этой территории, но и ослабить прежние позиции таких соперников, как США, Великобритания и Франция, считают авторы.

Они отметила серьезную подготовку Кремля к первому в 2019 году российско-африканскому саммиту, который запланирован на осень. Российские власти осознают: успех теперь будет определять количество глав государств, приехавших на форум, отметили в материале.