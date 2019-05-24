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В ЦАР создали представительство Минобороны России 

ТАСС + ещё 3 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Представительство российского военного ведомства создано при Министерстве национальной обороны и восстановления армии Центрально-Африканской республики (ЦАР). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение заключено для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов в республике по оказанию помощи в строительстве Вооруженных сил ЦАР, в обучении эксплуатации, ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в ЦАР.
Представительство Минобороны РФ будет содержаться за счет российской стороны, отмечается в документе. Соглашение подписано 24 апреля 2019 года.
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Армия , Министерство обороны , ЦАР
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