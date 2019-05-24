Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные химики «спрятали» войска при форсировании реки на Урале 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Пресс-служба ЦВО
Военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты скрыли войска от огня противника, обороняющегося на противоположном берегу реки Мостовка в Свердловской области.
"Мотострелковому подразделению нужно было форсировать реку шириной около 100 метров и глубиной до пяти. Для обеспечения прикрытия личного состава и военной техники, военные химики навели дымовую завесу", — рассказали о легенде учений в пресс-службе Центрального военного округа.
Военнослужащие преодолевали водную преграду в три этапа. Сначала на пароме переправили танк Т-72. Затем реку форсировало дозорное отделение на БТР-82А и БМП. Завершающим шел плавающий транспортер средний ПТС-2. За огневую поддержку отвечала артиллерия, с воздуха подразделения прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и самолеты Су-34.
"После форсирования реки военнослужащие провели аэрозольную радиоэлектронную маскировку", — сообщили в ЦВО.
В общей сложности в учении приняли участие около 150 человек и 30 единиц техники.
Российская Газета: последние новости
Российскую авиабазу в Сирии снова обстреляли реактивными снарядами Обгоняя ракеты: полет МиГ-31 в ближнем космосе сняли на видео "Невидимые убийцы": в Китае высоко оценили российские системы РЭБ
Комментарии
Армия , Войска , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй291
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?14
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»98
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото4
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша98
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение