Воздушную часть форума «Армия-2019» расширят

Воздушная часть демонстрационной программы военно-технического форума "Армия-2019" будет расширена по сравнению с программой прежних лет. Об этом в пятницу сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров

"В более широком формате будут представлена летная программа Форума на аэродроме Кубинка с участием авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил России", — сказал Гончаров на брифинге для иностранных военных атташе, посвященному проведению юбилейного пятого по счету форума "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".

Кроме того, в авиационном кластере форума на аэродроме Кубинка будет расширена и обновлена статическая экспозиция, где кроме новейших образцов авиационной техники будет представлена тематическая экспозиция о миротворческой деятельности российской военной группировки в Сирии.

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот-Экспо" в подмосковном парке культуры и отдыха "Патриот". С 26 по 27 июня форум будет открыт для специалистов, с 28 по 30 июня — для массового посещения.