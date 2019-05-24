Расчеты ЗРК «Бук-М3» перехватили и уничтожили условного противника в воздушном пространстве Каспия

Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений продемонстрировали высокие показатели боеготовности.

Личный состав расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения, дислоцированного в зоне ответственности Каспийской флотилии (КФл), успешно отразил удар условного противника с воздуха.

По плану тренировки радарами дежурной смены боевого расчета ЗРК «Бук-М3» были обнаружены самолеты противника, готовящие атаку на военно-морскую базу в Республике Дагестан. Цели были захвачены на максимальной дальности, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками.

Личный состав дивизиона «Бук-М3» выполнил учебно-боевую задачу без предварительной подготовки новой позиции.

Новейший ЗРК «Бук-М3» заступил на боевое дежурство на КФл в ноябре 2017 г.

Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений продемонстрировали высокие показатели боеготовности.