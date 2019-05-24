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Расчеты ЗРК «Бук-М3» перехватили и уничтожили условного противника в воздушном пространстве Каспия 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений продемонстрировали высокие показатели боеготовности.
Личный состав расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения, дислоцированного в зоне ответственности Каспийской флотилии (КФл), успешно отразил удар условного противника с воздуха.
По плану тренировки радарами дежурной смены боевого расчета ЗРК «Бук-М3» были обнаружены самолеты противника, готовящие атаку на военно-морскую базу в Республике Дагестан. Цели были захвачены на максимальной дальности, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками.
Личный состав дивизиона «Бук-М3» выполнил учебно-боевую задачу без предварительной подготовки новой позиции.
Новейший ЗРК «Бук-М3» заступил на боевое дежурство на КФл в ноябре 2017 г.
Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений продемонстрировали высокие показатели боеготовности.
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