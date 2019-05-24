Минобороны оценило появление должности главного сержанта

Минобороны пояснили, что никаких новых штатных должностей главных сержантов в Вооруженных силах России вводиться не будет. Это только эксперимент Южного военного округа (ЮВО).

"В ЮВО инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке", — пояснили в военном ведомстве (цитата РИА Новости).

Эти сержанты отбираются из лучших. Это лидера в коллективах младших командиров воинских частей, и они будут оказывать методическую помощь коллегам.