Ростех разработал уникальную броню для защиты от пуль крупного калибра

Ростех разработал уникальную легкую и прочную броню, способную защитить от пуль калибра 14,5 миллиметра. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Российские ученые и технологи разработали броню нового поколения. Благодаря ей воздействие огня будет не столь разрушительным. Также она способна защитить от пуль снайперских винтовок и пулеметов.

Вес новой брони сократился на 20–30%, так как специалисты во время производства применили инновационный карбид бора. Он же на 30% увеличивает прочность изделия.

Карбид бора — соединение борной кислоты и кокса, полученного путем переработки нефтепродуктов.