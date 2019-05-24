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Ростех разработал уникальную броню для защиты от пуль крупного калибра 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ростех разработал уникальную легкую и прочную броню, способную защитить от пуль калибра 14,5 миллиметра. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Российские ученые и технологи разработали броню нового поколения. Благодаря ей воздействие огня будет не столь разрушительным. Также она способна защитить от пуль снайперских винтовок и пулеметов.
Вес новой брони сократился на 20–30%, так как специалисты во время производства применили инновационный карбид бора. Он же на 30% увеличивает прочность изделия.
Карбид бора — соединение борной кислоты и кокса, полученного путем переработки нефтепродуктов.
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