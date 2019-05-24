Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Южной Корее в результате инцидента с эсминцем в порту погиб военный 

Р-Спорт + ещё 1 15 часов назад
Фото: Reuters
Один военнослужащий ВМС Южной Кореи погиб, еще четверо получили ранения в результате инцидента с эсминцем в порту города Чинхэгу, когда порвался канат для швартовки судна, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в ведомстве.
Инцидент произошел утром в пятницу с эсминцем Choi Young, который прибыл в порт после окончания миссии около побережья Сомали. По данным источников агентства, пять военнослужащих были доставлены в ближайшую больницу, один из них скончался.
"По-видимому, моряки получили ранения из-за того, что их ударил внезапно порвавшийся канат", — сказал агентству неназванный представитель ВМС.
Около берегов Сомали, в Аденском заливе, корабль находился шесть месяцев. Там эсминец сопровождал морские суда и участвовал в кампании по борьбе с пиратами.
Р-Спорт: последние новости
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16 Индия успешно испытала управляемую авиабомбу при помощи Су-30МКИ СМИ рассказали о сексуальном скандале на американской подлодке
Армия , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гибель MH17: Украина оказалась в числе виновных54
«Трогательно»: Реакция Галкина на исход спецвыпуска «Голос»2
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»100
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу154
Названа дата возвращения Саакашвили на Украину4
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение