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Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) изучает вопрос создания боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые будут поражать цель электромагнитным импульсом (ЭМИ). Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.
"Вопрос создания таких боеприпасов обсуждается. Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика", — сказал Кочкин, отвечая на вопрос о разработке реактивных снарядов для РСЗО с боевой частью, генерирующей ЭМИ, а также ракет радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Он добавил, что в настоящее время госзаказчик в лице Минобороны России пока не выдавал технических заданий на такие снаряды.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Техмаш , Ростех
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