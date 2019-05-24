Главное сейчас

Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума

Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок

«Встал состав»: подробности ЧП в метро Москвы

Подчиненный Шойгу заработал в 10 раз больше шефа

ЧП в детском саду: Эвакуировали больше сотни человек