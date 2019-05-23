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США изучают возможность увеличения военного контингента на Ближнем Востоке 

Р-Спорт 36 минут назад
Фото: РИА Новости
И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США рассматривают возможность отправки дополнительных военнослужащих на Ближний Восток для защиты региона.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы отправить еще до 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.
"Мы изучаем различные варианты того, как мы можем усилить защиту войск на Ближнем Востоке. Это может включать в себя отправку дополнительных военнослужащих", — сказал Шанахан журналистам.
В то же время он опроверг сообщения о том, что США планируют отправить в регион 10 тысяч военнослужащих.
США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".
Президент США Дональд Трамп заявлял также, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Комментарии
Армия , Войска , Али Хаменеи , Дональд Трамп , Пентагон , Associated Press , Иран , США
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