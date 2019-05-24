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Подчиненный Шойгу заработал в 2018 году в 10 раз больше шефа 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко задекларировал самый большой среди коллег годовой доход — 119,2 миллиона рублей, говорится в декларации за 2018 год, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
В 2018 году Криворучко, ранее занимавший должность гендиректора концерна «Калашников», сменил Юрия Борисова на посту замглавы военного ведомства, курирующего военно-промышленный комплекс. Борисов занял в новом правительстве должность вице-премьера, курирующего «оборонку» и космического промышленность.
В собственности замминистра квартира площадью 73 квадратных метра, жилой дом в 2 тысячи 439 квадратных метров, гостевой дом на 1 тысячу 57 квадратных метров, земельный участок на 3 тысячи 464 квадратов и долевая собственность в распределительном газопроводе. Замминистра также владеет машинами Ford F-150 Raptor 4WD, Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz SLS AMG и ВАЗ 11193. В собственности супруги и двух детей Криворучко — квартиры. Жена замминистра не задекларировала дохода.
Совокупный доход начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и его супруги за 2018 период составил менее 10 миллионов рублей, а первого замминистра обороны Руслана Цаликова и супруги — около 13 миллионов рублей. Одним из наиболее зажиточных замминистра обороны за 2018 год стал курирующий материально-техническое обеспечение и инженерные войска Дмитрий Булгаков, заработавший около 16 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу заработал в 2018 году чуть более 11,5 миллиона рублей. В его собственности два земельных участка в России площадью 2.897 и 17.193 квадратных метра, жилой дом площадью 1 тысяча 240 квадратных метров, квартира в 56,8 квадратных метра, гараж на 133,7 квадратных метра и мастерская в 153,4 квадратных метра.
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Комментарии45
Армия , Сергей Шойгу , Руслан Цаликов , Юрий Борисов , Алексей Криворучко , Дмитрий Булгаков , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Ижмаш , РИА Новости
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