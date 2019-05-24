Подчиненный Шойгу заработал в 2018 году в 10 раз больше шефа

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко задекларировал самый большой среди коллег годовой доход — 119,2 миллиона рублей, говорится в декларации за 2018 год, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

В собственности замминистра квартира площадью 73 квадратных метра, жилой дом в 2 тысячи 439 квадратных метров, гостевой дом на 1 тысячу 57 квадратных метров, земельный участок на 3 тысячи 464 квадратов и долевая собственность в распределительном газопроводе. Замминистра также владеет машинами Ford F-150 Raptor 4WD, Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz SLS AMG и ВАЗ 11193. В собственности супруги и двух детей Криворучко — квартиры. Жена замминистра не задекларировала дохода.

Совокупный доход начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и его супруги за 2018 период составил менее 10 миллионов рублей, а первого замминистра обороны Руслана Цаликова и супруги — около 13 миллионов рублей. Одним из наиболее зажиточных замминистра обороны за 2018 год стал курирующий материально-техническое обеспечение и инженерные войска Дмитрий Булгаков , заработавший около 16 миллионов рублей.