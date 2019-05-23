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Американский сенат начал процедуру блокировки продаж F‐35 Турции 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На рассмотрение американского сената внесен законопроект о блокировке продаж истребителей-бомбардировщиков F-35 Анкаре, сообщил «Интерфакс». Соответствующие поправки в законопроект о военном бюджете на 2020 год внес комитет сената США по делам вооруженных сил.
Причиной такого решения стала нежелание Турции отказываться от российской системы ПВО С-400.
«Прежде всего, законопроект защищает (США — прим. ред.) от попыток России нанести ущерб потенциалу F-35, запрещая продажу Турции F-35 и связанного с этими самолетами оборудования, если только она не предоставит заверения в том, что она не получит российские С-400», — сказано в законопроекте, опубликованном комитетом по делам вооруженных сил.
Возобновление поставок F-35 в Турцию возможно только после того, как главы Минобороны и Госдепа США подтвердят, что Анкара не приобретала С-400 у России и не планирует сделать это в будущем.
Если же турецкие власти все-таки решатся на покупку российских ПВО, Турцию исключат из списка стран, участвующих в программе сбора истребителей F-35, если Анкара купит С-400.
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Армия , В мире , Оружие , США , Министерство обороны , Госдеп США , Сенат США , Интерфакс , Анкара , Турция
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