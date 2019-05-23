Американский сенат начал процедуру блокировки продаж F‐35 Турции

На рассмотрение американского сената внесен законопроект о блокировке продаж истребителей-бомбардировщиков F-35 Анкаре , сообщил «Интерфакс». Соответствующие поправки в законопроект о военном бюджете на 2020 год внес комитет сената США по делам вооруженных сил.

Причиной такого решения стала нежелание Турции отказываться от российской системы ПВО С-400.

«Прежде всего, законопроект защищает (США — прим. ред.) от попыток России нанести ущерб потенциалу F-35, запрещая продажу Турции F-35 и связанного с этими самолетами оборудования, если только она не предоставит заверения в том, что она не получит российские С-400», — сказано в законопроекте, опубликованном комитетом по делам вооруженных сил.

Возобновление поставок F-35 в Турцию возможно только после того, как главы Минобороны Госдепа США подтвердят, что Анкара не приобретала С-400 у России и не планирует сделать это в будущем.

Если же турецкие власти все-таки решатся на покупку российских ПВО, Турцию исключат из списка стран, участвующих в программе сбора истребителей F-35, если Анкара купит С-400.