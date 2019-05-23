«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы

«Все ракеты уничтожены»: РФ ответила на атаку авиабазы в Сирии

Российские воздушно-космические силы уничтожили пусковую установку боевиков, из которой были выпущены четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена», — рассказали в ведомстве.

За последнюю неделю это уже третья атака на российскую авиабазу. В понедельник по ней было выпущено шесть ракет, позднее террористы атаковали Хмеймим сразу 17 ракетами.