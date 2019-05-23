«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы

Российские воздушно-космические силы уничтожили пусковую установку боевиков, из которой были выпущены четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена», — рассказали в ведомстве.
За последнюю неделю это уже третья атака на российскую авиабазу. В понедельник по ней было выпущено шесть ракет, позднее террористы атаковали Хмеймим сразу 17 ракетами.
В Минобороны отметили, что ни одна из ракет не достигла цели: частично их перехватили российские силы ПВО, частично ракеты не долетели до базы.