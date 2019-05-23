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Эксперт назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авиаэксперт, генерал-майор Владимир Попов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95.
«Об этом самолёте можно говорить бесконечно. Это уникальный самолёт», — сказал Попов.
По его словам, Ту-95 вызывает интерес и у американцев, и у других западных стран.
Как напомнил эксперт, самолёт совершенствуют каждые 10-15 лет, и в настоящее время он снова является современным, поскольку несёт крылатые ракеты.
Попов добавил, что на данный момент Ту-95 является единственным в мире серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Nation News назвал комплексы «Авангард» неуязвимым оружием.
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Армия , Оружие , Владимир Попов , ТК "Звезда"
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