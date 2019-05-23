Эксперт назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95

Авиаэксперт, генерал-майор Владимир Попов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95.

«Об этом самолёте можно говорить бесконечно. Это уникальный самолёт», — сказал Попов.

По его словам, Ту-95 вызывает интерес и у американцев, и у других западных стран.

Как напомнил эксперт, самолёт совершенствуют каждые 10-15 лет, и в настоящее время он снова является современным, поскольку несёт крылатые ракеты.

Попов добавил, что на данный момент Ту-95 является единственным в мире серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Nation News назвал комплексы «Авангард» неуязвимым оружием.