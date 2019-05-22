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Для Береговой охраны Канады построят 18 кораблей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Для канадского флота Береговой охраны будет построено 18 кораблей, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в Ванкувер (провинция Британская Колумбия).
"Занимаясь обновлением флота Береговой охраны, мы заботимся о том, чтобы у нее были корабли для выполнения возложенной на нее важной работы", — цитирует премьера его пресс-служба.
Трюдо подчеркнул, что власти страны "возрождают канадскую морскую отрасль" и "создают хорошие рабочие места для среднего класса".
Стоимость контракта составит 15,7 млрд канадских долларов ($11,7 млрд). Его выполнение поручено судостроительным компаниям Seaspan's Vancouver Shipyards и Irving Shipbuilding, причем первая построит 16 из 18 кораблей. О сроках выполнения контракта не сообщается.
В 2015 году правительство Канады сообщило, что намерено потратить на модернизацию и обновление ВМС страны более 40 млрд канадских долларов (около $30 млрд). Программа включает в себя модернизацию всех фрегатов и подводных лодок, а также поставки флоту самых современных типов кораблей, таких как суда поддержки нового поколения и арктические патрульные корабли.
Береговая охрана Канады не является частью ВМС страны.
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Комментарии
Армия , Оружие , Джастин Трюдо , Ванкувер , Канада , Колумбия
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