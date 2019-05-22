Украинская армия раскрыла подробности пропажи своих военных

В штабе Операции объединенных сил (ООС) рассказали о том, как восемь украинских военнослужащих попали в плен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Страна.ua».

«Они перепутали ориентиры, попали не на ту дорогу и уехали в серую зону. Там их грузовик остановили сепаратисты и солдат разоружили», — рассказали изданию источники в штабе ООС.

Инцидент произошел возле села Новотроицкое. Попавшие в плен солдаты являются военнослужащими 53 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).