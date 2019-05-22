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Россию начали вооружать «Авангардами» 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать ракетные комплексы «Авангард». Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев, пишет РИА Новости.
Указывается, что инфраструктура для постановки ракетного полка с «Авангардом» развернута в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область). На дежурство он должен заступить до конца года. Испытания гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком «Авангард» прошли в конце 2018 года в районе Домбаровский в Оренбуржье.
«Авангард» и «Сармат», а также крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Он отметил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.
В феврале 2019 года Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли. Тогда же госкомиссия рекомендовала принять «Авангард» на вооружение.
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Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Сергей Каракаев , Владимир Путин , РВСН , РИА Новости , Оренбургская Область
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