Россию начали вооружать «Авангардами»

Указывается, что инфраструктура для постановки ракетного полка с «Авангардом» развернута в Ясненском ракетном соединении ( Оренбургская область ). На дежурство он должен заступить до конца года. Испытания гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком «Авангард» прошли в конце 2018 года в районе Домбаровский в Оренбуржье.

«Авангард» и «Сармат», а также крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Он отметил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

В феврале 2019 года Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли. Тогда же госкомиссия рекомендовала принять «Авангард» на вооружение.