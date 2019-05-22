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Достоинства российского транспортера ПТС-4 оценили в Индонезии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эта техника была разработана еще в 50-е и 60-е годы и хотя военнослужащие поддерживают ее в боеспособном состоянии, рано или поздно ее все равно придется заменить.
Поэтому понятен интерес индонезийцев к машинам подобного класса, выпускаемым за рубежом. Так, в известном издании Indomiliter.com обратили внимание на изготовляемый в Омске транспортер ПТС-4, который, как сообщается, имеет ряд фундаментальных улучшений по сравнению с прежними моделями.
Действительно, если сравнивать "четвертый" с К-61 или ПТС, то новый транспортер может транспортировать по воде до 18 тонн груза по сравнению с 5 и 10 тоннами у предшественников.
Отмечается, что благодаря 840-сильному двигателю скорость передвижения по суше достигает 60 км/ч, а по воде — 15 км/час.
В качестве значительного преимущества отмечается, что машина бронирована и вооружена закрытой установкой с 12,7-мм пулеметом, имеющим боекомплект в 400 патронов.
В настоящее время для морской пехоты этого государства закуплена новая партия российских боевых машин пехоты БМП-3Ф и впервые приобретены плавающие гусеничные бронетранспортеры БТ-3Ф. Также в 2019 году индонезийские военные испытывали автомобили "Урал" и "Садко Next".
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Комментарии
Армия , Оружие , Индонезия , Омск
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