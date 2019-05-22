Франция хочет разместить средства ПВО в Турции

Париж предложил Анкаре временно разместить на территории страны средства противовоздушной обороны системы SAMP-T. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

SAMP-T — это система ПВО нового поколения франко-итальянского консорциума Eurosam. Анкара ранее рассматривала заявку компании в ходе тендера на закупку средств ПВО. Впоследствии турецкая сторона продолжила в двустороннем порядке изучать варианты сотрудничества в производстве систем.

Мы достигли определенного этапа в переговорах по этой теме. Они [Франция] предложили разместить в Турции комплексы SAMP-T. Мы продолжаем работу в данном направлении, — цитирует Акара ТАСС.

Он отметил, что на данный момент речь идёт о размещении одного комплекса ПВО.

Глава ведомства указал, что на данный момент «на базе Инджирлик размещен испанский комплекс Patriot, а в Кахраманмараше — SAMP-T Италии».

По словам Акара, французская сторона предложила изучить возможность развертывания систем ПВО в Инджирлике и Кахраманмараше.

Он также заявил, что с Eurosam ведутся предварительные переговоры о закупке и производстве SAMP-T. Они продолжатся до октября.

Ранее, как писал News.ru, Франция объявила о намерении поставить системы ПВО Азербайджану. Разрешение на экспорт предоставило правительство страны.