Турция выполняет свои обязательства по программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и ожидает такого же подхода со стороны США, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Четыре самолёта F-35 нам уже поставили, четыре наших пилота сейчас обучаются в США, там же находятся 47 офицеров, которые занимаются техобслуживанием. В ноябре в Турцию прибудут два F-35, они будут размещены на авиабазе в Малатье. Турция выполняет свои обязательства в рамках совместного производства со всей серьезностью. И наше законное ожидание, чтобы программа F-35 шла в запланированном режиме (со стороны США)", — сказал Акар журналистам.
Его цитирует телеканал NTV.
Он отметил, что условия соглашения с США по F-35 не предусматривают его разрыв при покупке Анкарой С-400. По словам Акара, это не связано друг с другом.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.