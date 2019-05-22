Глава Минобороны Турции рассказал о выполнении обязательств по F-35

Турция выполняет свои обязательства по программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и ожидает такого же подхода со стороны США , заявил министр обороны страны Хулуси Акар

"Четыре самолёта F-35 нам уже поставили, четыре наших пилота сейчас обучаются в США, там же находятся 47 офицеров, которые занимаются техобслуживанием. В ноябре в Турцию прибудут два F-35, они будут размещены на авиабазе в Малатье. Турция выполняет свои обязательства в рамках совместного производства со всей серьезностью. И наше законное ожидание, чтобы программа F-35 шла в запланированном режиме (со стороны США)", — сказал Акар журналистам.

Его цитирует телеканал NTV.

Он отметил, что условия соглашения с США по F-35 не предусматривают его разрыв при покупке Анкарой С-400. По словам Акара, это не связано друг с другом.