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Более двух тысяч новобранцев из Крыма пополнят войска ЮВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Молодые люди пройдут военную службу в артиллерийских, противотанковых, разведподразделениях и подразделениях МТО и связи округа.
Более 130 новобранцев из Крыма прибыли в Ростов-на-Дону. Из республиканского сборного пункта призывников отправили самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 в Ростовскую область и Северную Осетию.
Прибывшие новобранцы пройдут военную службу в артиллерийских, противотанковых, разведывательных подразделениях и подразделениях материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, а также в подразделениях связи 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе.
На аэродроме новобранцев встретили представители воинских частей, в которых они будут проходить военную службу. Доставку к местам службы офицеры и прапорщики обеспечивают автомобильным и железнодорожным транспортом.
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Комментарии
Армия , Войска , Республика Крым , Ростовская Область
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