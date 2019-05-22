Более двух тысяч новобранцев из Крыма пополнят войска ЮВО

Молодые люди пройдут военную службу в артиллерийских, противотанковых, разведподразделениях и подразделениях МТО и связи округа.

Более 130 новобранцев из Крыма прибыли в Ростов-на-Дону. Из республиканского сборного пункта призывников отправили самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 в Ростовскую область и Северную Осетию.

Прибывшие новобранцы пройдут военную службу в артиллерийских, противотанковых, разведывательных подразделениях и подразделениях материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, а также в подразделениях связи 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе.

На аэродроме новобранцев встретили представители воинских частей, в которых они будут проходить военную службу. Доставку к местам службы офицеры и прапорщики обеспечивают автомобильным и железнодорожным транспортом.