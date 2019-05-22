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Госдеп опять увидел «признаки использования химоружия» Асадом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус утверждает, что американская сторона якобы наблюдает признаки возможного использования сирийскими властями химоружия; доказательств Вашингтон не предоставил.
Как заявила Ортагус, США якобы «продолжают видеть признаки того, что режим Асада, возможно, снова использует химическое оружие», передает РИА «Новости».
В частности, речь идет о «предположительном ударе на северо-западе Сирии утром 19 мая». В Вашингтоне «собирают информацию об этом инциденте».
США заявили, что ответ на использование химоружия будет незамедлительным.
Обвинения со стороны России в адрес неправительственной организации «Белые каски» в провокациях с применением химоружия Ортагус назвала «продолжающейся кампанией по дезинформации», передает ТАСС.
«Нередко Россия и режим Асада выдвигали эти ложные обвинения в качестве предлога перед совершенными режимом Асада варварскими атаками с применением химического оружия», — заявила Ортагус.
17 мая Россия предупредила, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокацию, собираясь обвинить российских военных в применении химического оружия.
Стало известно, что у террористической группировки появилось «химическое крыло», созданное для инсценировки химатак, якобы осуществленных властями Сирии.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Джебхат ан-Нусра , Госдеп США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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