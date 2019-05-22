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Российские бомбардировщики пролетели около Аляски 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС снова выполнили наблюдательный полет у берегов американской Аляски. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.
Сообщается, что два самолета выполнили плановые полеты вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Отмечается, что на отдельных участках их сопровождали американские истребители F-22.
21 мая Ту-95МС выполнили первый наблюдательный полет у берегов США.
17 мая сообщалось, что российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными объектами на территории США. Полет российского воздушного судна прошел над закрытыми районами штатов Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури.
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Армия , Войска , Оружие , Аляска
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