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Удалена скандальная статья о трех российских адмиралах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сайт «Военное обозрение» 19 мая удалил статью, посвященную бывшим членам командования Военно-морского флота России, вышедшую под заголовком «Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты». Редакция объяснила свое решение ошибками в тексте и «некорректными авторскими заявлениями в отношении целого ряда представителей российского военно-морского корпуса, отставных адмиралов».
В статье за авторством Максима Климова, после удаления доступной в LiveJournal, говорится о том, что на решения главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова, командовавшего флотом с 2012-го по 2016 год, оказывалось значительное влияние со стороны контр-адмирала в запасе Сергея Жандарова. Последний в публикации обвиняется в лоббировании закупок «малопригодных для применения по назначению образцов вооружения и военной техники».
Кроме того, в тексте упоминается отставной вице-адмирал Анатолий Шевченко, которого Климов обвиняет в ангажированности и лоббировании решений, «несовместимых с интересами флота и обороноспособности страны».
В письме, поступившем в редакцию «Ленты.ру», Климов подтвердил все сказанное в своей статье и заявил, что готов судиться с Чирковым, Жандаровым и Шевченко. «Там будет хорошая возможность для оглашения целого ряда документов», — указал он. Также автор, известный критическими статьями о российском флоте, пообещал выпустить на другом ресурсе материал с «разгромным анализом результатов деятельности» Чиркова.
Виктор Чирков был освобожден от должности главкома ВМФ в апреле 2016 года. Незадолго до этого он перенес операцию, после которой проходил реабилитацию. Его преемником на посту главнокомандующего флотом стал адмирал Владимир Королев, которого в свою очередь в мае текущего года сменил Николай Евменов.
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Армия , Войска , Николай Евменов , Анатолий Шевченко , Максим Климов , Виктор Чирков , Владимир Королев , Lenta.ru , Военное обозрение
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