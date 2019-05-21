Удалена скандальная статья о трех российских адмиралах

Сайт «Военное обозрение» 19 мая удалил статью, посвященную бывшим членам командования Военно-морского флота России , вышедшую под заголовком «Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты». Редакция объяснила свое решение ошибками в тексте и «некорректными авторскими заявлениями в отношении целого ряда представителей российского военно-морского корпуса, отставных адмиралов».

В статье за авторством Максима Климова , после удаления доступной в LiveJournal, говорится о том, что на решения главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова , командовавшего флотом с 2012-го по 2016 год, оказывалось значительное влияние со стороны контр-адмирала в запасе Сергея Жандарова. Последний в публикации обвиняется в лоббировании закупок «малопригодных для применения по назначению образцов вооружения и военной техники».

Кроме того, в тексте упоминается отставной вице-адмирал Анатолий Шевченко , которого Климов обвиняет в ангажированности и лоббировании решений, «несовместимых с интересами флота и обороноспособности страны».

В письме, поступившем в редакцию «Ленты.ру», Климов подтвердил все сказанное в своей статье и заявил, что готов судиться с Чирковым, Жандаровым и Шевченко. «Там будет хорошая возможность для оглашения целого ряда документов», — указал он. Также автор, известный критическими статьями о российском флоте, пообещал выпустить на другом ресурсе материал с «разгромным анализом результатов деятельности» Чиркова.