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Источник: второй корабль проекта «Каракурт» вышел в Ладожское озеро на испытания 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) "Советск" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный ракетным комплексом "Калибр-НК", вышел на испытания в Ладожское озеро. Об этом ТАСС сообщили во вторник в кораблестроительной отрасли.
"Вечером в понедельник "Советск" проследовал в Ладожское озеро, где будут проходить заводские ходовые испытания", — уточнил собеседник агентства. По его словам, государственные испытания корабля пройдут на Балтике.
"Советск" первоначально был заложен под именем "Тайфун". Как ранее сообщал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, планируется, что в состав флота этот МРК войдет до конца года.
Головной МРК проекта 22800 "Мытищи" вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года.
МРК проекта 22800 разработаны в ЦМКБ "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Помимо ударного ракетного комплекса "Калибр-НК" "Каракурты" вооружены модернизированной артустановкой АК-176МА калибра 76,2 мм. Водоизмещение кораблей — 800 т, скорость — 30 узлов, автономность — 15 суток.
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Комментарии
Армия , Оружие , Объединенная судостроительная корпорация , ЦМКБ Алмаз
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