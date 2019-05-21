Источник: второй корабль проекта «Каракурт» вышел в Ладожское озеро на испытания

Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) "Советск" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный ракетным комплексом "Калибр-НК", вышел на испытания в Ладожское озеро. Об этом ТАСС сообщили во вторник в кораблестроительной отрасли.

"Вечером в понедельник "Советск" проследовал в Ладожское озеро, где будут проходить заводские ходовые испытания", — уточнил собеседник агентства. По его словам, государственные испытания корабля пройдут на Балтике.

"Советск" первоначально был заложен под именем "Тайфун". Как ранее сообщал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, планируется, что в состав флота этот МРК войдет до конца года.

Головной МРК проекта 22800 "Мытищи" вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года.