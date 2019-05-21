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Глава ФСБ заявил, что террористы могут применять химоружие с беспилотников 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Osama Jumaa Imageslive, Globallookrpess
Террористические группировки уже располагают материалами для производства химического оружия. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств — участников СНГ в Душанбе.
"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности, — сообщил глава ФСБ. — Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия". "В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты", — добавил он.
Кроме того, отметил Бортников, "растет активность и техническая оснащенность киберподразделений международных террористических организаций, нацеленных на нанесение ущерба объектам жизненно важной и критической инфраструктуры и дезорганизацию работы органов власти и управления". Так, отметил он, "электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефония используются для масштабных рассылок ложных сообщений об угрозах совершения терактов".
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Оружие , Александр Бортников , ФСБ , СОРБ
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