Боевики из Сирии укрепят ИГ в Ираке

Дипломат отметил, что продолжается преображение ИГ в замаскированную глобальную организацию. Он уверен, что террористы сконцентрируют своё внимание на организации операций за пределами Ближнего Востока, если им удастся выжить и восстановить силы в регионе.

При этом ядру ИГ, по словам Джани, не хватает сил, чтобы осуществлять скоординированные атаки. Несмотря на это, организация остаётся крупнейшим источником террористической угрозы.

Кроме того, дипломат подчеркнул сохранение активности террористами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Он пояснил, что группировка может окрепнуть за счёт беглых боевиков ИГ и попытаться совершить собственные крупные атаки, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что в Таджикистане произошёл уже второй за полгода бунт в тюрьме. В обоих случаях, по данным правоохранительных органов, зачинщиками мятежей выступали осуждённые за терроризм с большими сроками. По мнению экспертов, таджикские власти не провели «работу над ошибками» после первого бунта, и налицо уже тенденция, когда тюрьмы республики превращаются в филиалы вербовочных лагерей террористов.